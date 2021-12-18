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Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

18.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy: - "İskenderun Körfezi'nde 11 ayda 61 milyon ton yük elleçlenmiştir. Körfezde 18 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Yıllık 5 binin üzerinde gemi gelmektedir"

BURAK MİLLİ - Türkiye'nin denizlere açılan önemli kapılarından İskenderun Limanı'nda 11 ayda 425 bin 399 TEU (34 metreküplük konteyner) elleçleme gerçekleştirildi.

LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, AA muhabirine, İskenderun Körfezi'nin Doğu ve Güneydoğu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Bölgenin ticari açıdan önemine işaret eden Arısoy, bu yılki konteyner hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.

Arısoy, 2021'i geçen senenin yüzde 1 üzerinde kapatmayı öngördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Dökme genel kargoda geçen senenin çok üzerindeyiz. Sıfır ve ikinci el araçlar ile Ro-Ro taşımalarında da geçen senenin çok fazla üzerindeyiz. Proje kargo ve canlı hayvan geçen sene seviyelerinde. Bu sene konteynerden açık yüke dönüş var. Deniz yolu taşımacılığında artış söz konusudur. İskenderun Körfezi'nde de aynı şekilde artış var. Özellikle dökme ve genel kargo taşımalarında artış yaşanıyor. Türkiye'de konteyner taşımasında da 11 ayda yüzde 7 artış var. Artan navlun fiyatlarına karşın talep hala güçlü devam ediyor."

- "Gelecek yıl konteynerde yüzde 15'lik büyüme hedefliyoruz"

Bölgeye yapılması planlanan Amanos Tüneli'ne değinen Arısoy, projenin hayata geçmesiyle Gaziantep ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın İskenderun Körfezi'ne yakınlaşacağını dile getirdi.

Bu sayede planlanan Hassa ve Polateli organize sanayi bölgelerinin limana ulaşımının da kolaylaşacağını vurgulayan Arısoy, şunları kaydetti:

"Tünel yapılmaz ise bu sanayi bölgelerinin de gelişmesi zor olacaktır. Bölgenin büyümesi, gelişmesi ve geleceği riske girecektir. İskenderun Körfezi, liman başkanlıkları bazında Türkiye'de en çok yük elleçleme yapılan üçüncü bölgedir. İskenderun Körfezi'nde 11 ayda 61 milyon ton yük elleçlenmiştir. Körfezde 18 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Yıllık 5 binin üzerinde gemi gelmektedir. Bölge Türkiye'nin en önemli liman bölgelerindendir. Ayrıca komşu ülkeler Suriye ve Irak'a da hizmet vermektedir. Doğu Akdeniz bağlantı noktalarındandır. Gelecek yıl konteynerde yüz 15'lik büyüme hedefliyoruz. Genel kargo, proje kargo ve dökmede bu seneki seviyeleri hedefliyoruz. Canlı hayvanda da aynı şekilde. Ro-Ro'da biraz azalma olabilir."

İskenderun Limanı'nda 11 ayda, genel kargo 892 bin 520 ton, proje kargo 33 bin 215 ton, kuru yığın 1 milyon 781 bin 121 ton, canlı hayvan 183 bin 423 adet, konteyner 425 bin 399 TEU ve Ro-Ro'da 35 bin 344 CEU işlem gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

- LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy: - "İskenderun Körfezi'nde 11 ayda 61 milyon ton yük elleçlenmiştir. Körfezde 18 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Yıllık 5 binin üzerinde gemi gelmektedir"

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

Doğu Akdeniz'in stratejik limanında 11 ayda 425 bin 399 TEU elleçleme yapıldı

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