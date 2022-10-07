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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

07.10.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Karabük, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Karabük'te akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Bazı camilerde cemaate ikramda bulunuldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar, camilerde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Ereğli ilçesindeki Kepeztepe Camisi'ne gelen vatandaşlar, Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

- Bartın

Bartın'da da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kocaeli

Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Orhan Camisi'nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Zonguldak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

Zonguldak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

Zonguldak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

Zonguldak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

Zonguldak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

Zonguldak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

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Kocaeli Zonguldak Bartın Karabük batı karadeniz mevlit kandili

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