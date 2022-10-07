Kocaeli'de de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

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