Doğubayazıt'ta AB desteğinde yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, atık suların arıtılması amacıyla yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı.

Maliyetinin yüzde 77’si Avrupa Birliği (AB), yüzde 10’u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 13’ü de Doğubayazıt Belediyesince finanse edilecek tesisin temelinin atılması dolayısıyla Tarihi İshak Paşa Sarayı avlusunda tören düzenlendi. Halk oyunlarıyla başlayan programda, İstiklal Marşı ve Avrupa Birliği Marşı okundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, burada yaptığı konuşmada, "Çevrenin korumasına katkı sağlayan bu proje AB ile Türkiye iş birliği için iyi bir örnek teşkil etmektedir. AB mevzuatına uygun olarak yapılan bu proje Türkiye'nin AB üyelik sürecine de olumlu katkı sağlayacaktır. En büyük faydayı Doğubayazıt halkına sağlanmıştır. Projeyle, atık su ve yağmur suyu toplama şebekesinin genişletilmesiyle atık su yönetimini bir adım öne taşıyabileceğiz." dedi.

Projenin çevreci olduğuna işaret eden Meyer-Landrut, "Dün, 2014 yılında inşa edilen Doğubayazıt İçme Suyu Tesisi'ni gezdim. Bu proje için de Avrupa Birliği 28 milyon avro katkı sağlamıştı. Bu projede 24 saat kesintisiz su tedariki sağlanıp, düzenli ve tazyikli bir içme suyu sağlandı. Kirli suya bağlı hastalıklar önlenerek toplum sağlığına da katkıda bulunuldu." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. İsmail Raci Bayer ise AB'nin aday ülkelere katılımı öncesi mali yardım fonlarıyla (İPA) çeşitli projelere destek verdiğini anlattı.

Bayer, 2018'de tamamlanan IPA 1 dönemi için yürütülen proje paketine "Çevre Operasyonel Programı" adını verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"30 altyapı ile 7 teknik destek projesini içeren bu paket toplam 700 milyon avro tutarındaydı. Bunun yaklaşık 100 milyon avrosu da ülkemizin katkısı olarak desteklendi. 7 coğrafi bölgemizde ve 25 farklı ilimizde 44 belediyemizi kapsayan 9 milyon vatandaşımıza AB standartlarında çevre altyapı hizmeti veren bir proje paketiydi. Bu paketin içerisindeki projelerden biri de yaklaşık 30 milyon avro tutarındaki ve 100 kişi kapasiteli Doğubayazıt İçme Suyu Projesi idi ve 2014 yılında tamamlandı, 8 yıldır belediyemizce işletilmektedir. IPA 1 ve IPA 2 dönemlerini bir arada değerlendirecek olursak 11 yaşındaki birimimizin toplam 12 milyon vatandaşımıza hizmet veren bir milyar avroluk bir çevre yatırımında, ülkemiz ve AB arasında köprü olmuştur."

Bayer, toplumun hayat standartlarını yükseltmeyi, sağlığını iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı hedef edinen bu projeleri sadece ülkeye yapılan yatırım olarak görmediklerini vurgulayarak, bu projeleri gezegene ve geleceğe yapılan ortak yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

- "Bu projeyle 4700 hane rahata kavuşacak"

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar da projeyle 4700 hanenin rahata kavuşacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Doğubayazıt'ta günlük 19 bin metreküp kirli su arıtılmadan doğaya bırakılıyorsa öncelikle çocuklarımızın, bizlerin, çevrenin ve doğanın sağlığı açısından çok büyük risk teşkil ediyor. AB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediye ortaklığıyla yapacağımız arıtma tesisi ile günlük 19 bin metreküp atık suyu arıtıp, doğaya, çevremize, sağlığımıza ve ilçemize katkıda bulunacağız."

Konuşmaların protokoldekiler butonlara basıp tesisin temelini attı.

Program, katılımcılara ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.