Sanatçı Ege de eserleriyle doktorlara eşlik etti. Konser için Avustralya'dan gelen şef İskender Ozan Toprak, orkestrayı yönetti.

Doktorlar, Antalya'da ihtiyaç sahibi çocuklar için konser verdi

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