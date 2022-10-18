"Dostluk" deneme yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesince mütefekkir yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Dostluk" konulu deneme yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Gemuhluoğlu'nun ailesi ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Avcı, katılımcı gençler ve kültür dünyası adına yarışmayı düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek, deneme türünün, şiirden sonra Türk kültürüne en yakın edebiyat türü olduğunu söyledi.

Avcı, Fethi Gemuhluoğlu'nun sohbetlerini "yazılmamış deneme şaheserleri" olarak düşünmek gerektiğine dikkati çekerek, "Deneme gerçekten çok emek isteyen, gayret isteyen, birikim isteyen bir tür. O bakımdan bu yarışmaya iştirak eden bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Benim açımdan bu toplantının ana temasının deneme olması ayrıca bir tevafuk vesilesi oldu. Biz de bu yarışmaya katılan arkadaşlarımızın yaşındayken Eskişehir'de bir dergi çıkarıyorduk. Adı 'Deneme'ydi. Dolayısıyla kendimi bu yarışmanın bir parçası gibi de görüyorum." ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür "Fethi ağabey (Gemuhluoğlu) gençlere ne söylememi isterdi?" diye düşündüğünü anlatan Avcı, konuşmasını Alman şair Rainer Maria Rilke'nin "Malte Laurids Brigge'nin Notları" adlı kitabından bir bölüm okuyarak sürdürdü.

- "Gönül rehberlerimize her zaman yer vermeye gayret ediyoruz"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da toplumsal değişimin temel dinamiğinin kültür olduğu inancıyla hareket ettiklerini belirterek, "Bu toplumun kültürünü yoğurmuş öncülerimize ve gönül rehberlerimize her zaman yer vermeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Göksu, Fethi Gemuhluoğlu'nun, toplumun kendi mefkuresinden kopmaması için bedenini, yüreğini, emeğini, alın terini, her şeyini ortaya koyan bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, onun izinin sürülmesi gerektiğinin her kuşağa anlatılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Ali Gemuhluoğlu ise Fethi Gemuhluoğlu'nu bir deneme yarışmasıyla anmanın çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "20. yüzyılın türleri hikaye ve romandı. 21. yüzyılın türü ise deneme. Fethi Gemuhluoğlu da en çok denemeyle anlatılabilecek bir şahsiyet. 'Batılılaşma Türkiye'de kültürle bizi aşağıya çekti. Bizim kendi kültürümüzle tekrar dirilmemiz gerekiyor.' diyor. Onun için kültüre, sanata, edebiyata çok önem veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada Ayşe Koç birinci, Yusuf Emre Bozan ikinci, Muhammed Burhan Gerger üçüncü oldu. Melek Taştepe, Arif Semih Sulubulut, Gülsüm Çelik, Özhan Öztürk ve Murat Aydoğmuş ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül alanların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona eren programda, katılanlara "Doğumunun 100. Yılında Fethi Gemuhluoğlu" kitabı armağan edildi.