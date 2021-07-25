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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla Yörük Obaları Derneği'nde konuştu:

25.07.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milletimiz Demokrat Parti dönemine hasret kaldı, bu hasretliği bitirmek için bütün kadrolarımızla milletin önünde olacağız"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletin Demokrat Parti dönemine hasret kaldığını söyledi.

Uysal, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muğla Yörük Obaları Derneği'ni ziyaretinde, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'nin büyük bir iklim değişikliğine ve derinden nefes almaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Uysal, "Biz meşruiyet içerisinde çözüm arıyoruz. Milletin kavgasız, dövüşsüz iktidarı el değiştirebilme kabiliyetini, kapasitesini biliyoruz. Milletimiz Demokrat Parti dönemine hasret kaldı, bu hasretliği bitirmek için bütün kadrolarımızla milletin önünde olacağız." dedi.

Uysal, Demokrat Parti olarak demokrasiyi kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akça, Uysal'a Yörük kültürü simgelerinden hediyeler takdim etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla Yörük Obaları Derneği'nde konuştu:

- "Milletimiz Demokrat Parti dönemine hasret kaldı, bu hasretliği bitirmek için bütün kadrolarımızla milletin önünde olacağız"

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla Yörük Obaları Derneği'nde konuştu:

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla Yörük Obaları Derneği'nde konuştu:

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla Yörük Obaları Derneği'nde konuştu:

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Muğla Yörük Obaları Derneği'nde konuştu:
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