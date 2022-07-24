Akca'ya, ziyaretinde AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hüseyin Şanverdi ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Hatay içme suyu isale hattı ikmali tamamlama işi şantiyesini de ziyaret eden Akca, son olarak İskenderun Aşkarbeyli Feyezan Kanalı'nda incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

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