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DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

24.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'da inşa çalışmaları devam eden DSİ yatırımlarını inceledi.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, ilk olarak Reyhanlı Barajı'ndaki istişare toplantısına katıldı.

Akca, Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) inşaatıyla Reyhanlı Barajı Sulaması 1. ve 2. kısım inşaatlarında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatay içme suyu isale hattı ikmali tamamlama işi şantiyesini de ziyaret eden Akca, son olarak İskenderun Aşkarbeyli Feyezan Kanalı'nda incelemelerde bulundu.

Akca'ya, ziyaretinde AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hüseyin Şanverdi ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay'daki yatırımları inceledi

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Reyhanlı DSİ baraj ziyaret

Hatay Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:29
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:55
Yatsı
21:24
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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