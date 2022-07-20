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DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

20.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aracıyla metro hattının duvarına çarptıktan sonra hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, son yolculuğuna uğurlandı.

Kul için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aksakal, Kul'un, DSP'nin kuruluşundan bu yana partinin her kademesine emek verip, alın teri döktüğünü söyledi.

Kul'un vefatının Bursa için büyük kayıp olduğunu ifade eden Aksakal, "Hüseyin Kul arkadaşımız elim bir kaza neticesinde aramızdan ayrıldı. Hüseyin Kul sadece bir siyasetçi değildi. Binlerce insana ekmek kapısı açmış, üretimi önceleyen, kalkınmanın üretimle olabileceğine inanmış dürüst bir sanayiciydi. Düzgün bir insandı. Sadece DSP'nin kaybı değil Bursa'nın ve Türkiye'nin büyük bir kaybı. Allah mekanını cennet etsin. Hepimizi büyük bir üzüntünün içinde bıraktı." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül ise arkadaşı Kul'un hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bugün rahmetli Ecevit'imizin bir yakın çalışma arkadaşını Hakka uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kul'un cenazesi namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

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