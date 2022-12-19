Dünya Arjantin'in şampiyonluğunu böyle gördü: Tartışmalar sona erdi en iyisi Messi!

The Daily Express, Messi’nin takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırırken çekilen bir pozunu okurlarıyla paylaşıyor ve “Kesinlikle gelmiş geçmiş en büyük final” diyor. Birinci sayfanın kalanında ise tıpkı diğer birçok gazetede olduğu gibi, bu hafta İngiltere'de gerçekleşen grevlere odaklanılıyor.