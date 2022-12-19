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Dünya Arjantin'in şampiyonluğunu böyle gördü: Tartışmalar sona erdi en iyisi Messi!

19.12.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu finalde Fransa'yı penaltı vuruşları sonrası mağlup ederek, Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'de büyük sevinç yaşanıyor. Uzun yıllar unutulmayacak mücadelenin yankıları sürerken, dünya basını da bu karşılaşmayı konuşuyor. İngiliz gazeteleri Dünya Kupası finaline geniş yer ayırırken, Messi’nin dünya futbolunun en iyisi, maçın ise bugüne kadar oynanan en büyük final olduğuna dair fikirler öne çıkıyor.

Arjantin’in Fransa’yı yenerek 1986’dan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kazanma başarısı göstermesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Normal süresi 2-2 ve uzatma devreleri de 3-3 biten maçın galibi, penaltı atışlarının ardından belli oldu. Arjantin’in futbol efsanesi Lionel Messi, kariyerinin sonuna doğru gelirken, “en büyük hayalim” dediği kupayı da kazanmış oldu.

The Sun gazetesi, Pazartesi günü birinci sayfasını yalnızca Arjantin zaferine ayırmış tek İngiliz gazetesi. Messi için “en büyük” sıfatını kullanan gazete, BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker’in “Şimdiye kadarki tanık olduğum en iyi final” sözlerini de alıntılıyor. The Sun’a göre maç, İngiltere'nin 1966 finalindeki galibiyetinden bu yana en büyük Dünya Kupası finali.

The Daily Express, Messi’nin takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırırken çekilen bir pozunu okurlarıyla paylaşıyor ve “Kesinlikle gelmiş geçmiş en büyük final” diyor. Birinci sayfanın kalanında ise tıpkı diğer birçok gazetede olduğu gibi, bu hafta İngiltere'de gerçekleşen grevlere odaklanılıyor.

The Times’ın birinci sayfasındaki Dünya Kupası haberinde, “destansı” maçın “harika Messi” zaferiyle sonuçlandığı yazıyor.

Metro ve Daily Mirror gazetelerinde de finalin bugüne kadar oynanmış en büyük final maçı olduğu belirtilirken, Messi’nin çabalarından övgüyle söz ediliyor.

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