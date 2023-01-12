Dünya Balotelli'yi konuşuyor! Messi'ye rakip oldu... İşte yılın en iyileri!

2022 yılının geride kalmasının ardından geçtiğimiz sene futbol dünyasında yaşananlar da konuşulmaya devam ediyor. Dünya futbolunun patronu FIFA, 2022'nin geride kalmasının ardından yılın 'En'leri adaylarını açıkladı.

En iyi futbolcu, en iyi kaleci, en iyi teknik direktör ve en iyi goller aday listesinde eski Adana Demirsporlu Mario Balotelli de yer aldı. Adana Demirspor'dan yaz transfer döneminde ayrılan Mario Balotelli'nin, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında gösterildi.

Adana Demirspor, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.

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