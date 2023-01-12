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  4. Dünya Balotelli'yi konuşuyor! Messi'ye rakip oldu... İşte yılın en iyileri!

Dünya Balotelli'yi konuşuyor! Messi'ye rakip oldu... İşte yılın en iyileri!

12.01.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin Göztepe karşısında attığı gol FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi. Öte yandan FIFA 2022'nin 'En'leri adaylarını açıkladı. İşte detaylar...

2022 yılının geride kalmasının ardından geçtiğimiz sene futbol dünyasında yaşananlar da konuşulmaya devam ediyor. Dünya futbolunun patronu FIFA, 2022'nin geride kalmasının ardından yılın 'En'leri adaylarını açıkladı.

En iyi futbolcu, en iyi kaleci, en iyi teknik direktör ve en iyi goller aday listesinde eski Adana Demirsporlu Mario Balotelli de yer aldı. Adana Demirspor'dan yaz transfer döneminde ayrılan Mario Balotelli'nin, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında gösterildi.

Adana Demirspor, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.

İŞTE SÜPER STARLARLA DOLU O LİSTE...

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

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