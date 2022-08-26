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Dünya, Beşiktaş ve Dele Alli'yi konuşuyor! Transfer videosu 25 milyondan fazla izlendi...

26.08.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde giren Beşiktaş, ilk 3 maçta 2 galibiyet - 1 beraberlik alarak 7 puan toplamıştı. Şampiyonluk hedefleyen siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Beşiktaş'ın bu transferi Türk ve dünya basınında geniş yer bulurken, Alli'nin açıklanma videosu milyonlarca kez izlendi.

Beşiktaş'ın Dele Alli transferini açıkladığı video, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu. Siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşılan transfer tanıtım videosu kısa süre içinde büyük beğeni toplarken, milyonlarca kez görüntüledi.

SMA HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

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Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli transferini yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırlarken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de siyah-beyazlıların sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu sezon transferlerini duyurduğu videoların sonunda SMA hastalığına dikkat çekmesine sosyal medya hesaplarında yer verdi.

"SOSYAL AMACI DESTEKLEMESİ HARİKA"

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FIFA'nın sosyal medya hesabında, Beşiktaş'ın Dele Alli transferini duyurduğu video alıntılanırken, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" ifadeleri kullanıldı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

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Öte yandan siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarında 25 milyondan fazla görüntülenen tanıtım videosu, 100 binlerce beğeni aldı.

DELE ALLI FOTOĞRAFLARI

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