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Dünya futbolu bu skandalla çalkalanıyor! Paul Pogba, Kylian Mbappe'ye büyü yapmış...

29.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Paul Pogba, yaşadığı olayla futbol gündemine bomba gibi düştü. Fransız yıldız, kardeşinden kendisine gelen tehditler olduğunu söylemişti. Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba; konuya ilişkin açıklama yaparken, şoke eden bir itirafta bulundu. Mathias Pogba, Paul Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını iddia etti.

Bu sezon başında Manchester United'dan Juventus'a geri dönen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Paul Pogba, yaşadığı olaylarla dünya futbolunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Paul Pogba, kardeşinden kendisine yönelik gerçekleştirilen tehdit skandalı ile gündeme gelmişti. Fransız yıldızın kardeşi Mathias Pogba, bu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARI MANİPÜLE ETME"

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Paul'un kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili konuşan Mathias Pogba, "Paul Pogba sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Polise gidip benim hakkımda birçok yalan söyledi. Doğrular ortaya çıktı ve artık beni suçlama gibi bir şansı kalmadı. Paul, beni hapse göndermek için iftira attı ve susturmak için uğraştı. Benim sözlerimin kanıtı var ve senin söylediklerinin aksine hepsi doğru. Sana söylüyorum Paul; kardeşim, insanları manipüle etme. Bu iyi bir şey değil." dedi.

"SEN KORKAK BİR HAİNSİN!"

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Paul Pogba'nın bir korkak olduğunu söyleyen Mathias, "Yaptıklarımın hiçbirinin amacı para değil. Beni bir kuyuya attın ve orada bıraktın. Beni suçladın, neredeyse ölüyordum. Masum olduğunu göstermek istiyorsun ama her şey ortaya çıktığında insanlar senden daha büyük bir korkak, daha büyük bir ikiyüzlü ve daha büyük bir hain olmadığını görecekler." ifadelerini kullandı.

"MBAPPE, POGBA SANA BÜYÜ YAPTIRDI"

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Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptırdığını dile getiren Mathias Pogba, "Kylian Mbappe, şimdi anlıyor musun kardeşim? Sana karşı olumsuz bir düşüncem ya da hissiyatım yok. Burada senin iyiliğin için konuşuyorum. Paul, sana bir cadı aracılığıyla büyü yaptırdı. Sözde Müslüman olan bu kafir için üzgünüm. Yakınında ikiyüzlü ve hain birini bulundurmamalısın. Senin için asla iyi olmaz." şeklinde konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

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Pogba'nın kardeşi Mathias'ın da dahil olduğu bir çete tarafından defalarca tehdit edildiği iddia edilmişti. Bununla birlikte aralarında silahlı kişilerin bulunduğu bir grubun, Pogba'dan 13 milyon Euro talep ettiği ve hatta futbolcunun 300 bin Euro ve ekstradan kredi kartını çaldığı ileri sürüldü.

PAUL POGBA FOTOĞRAFLARI

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Manchester United Juventus Fransa Kylian Mbappe Paul Pogba büyü sezon kardeşi erden bıraktı
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