Dünya Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! Şaşkına döndüler: Tek taraflı bir mücadele

Galatasaray, Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahaya koyduğu etkili oyunla dikkat çekti. Baştan sona üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı derbiden farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti. Hücum hattında etkili bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek skoru erken kopardı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 74’e yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ligin kritik haftalarına girilirken alınan bu galibiyet, zirve yarışında belirleyici bir rol oynadı.
Derbinin ardından uluslararası basın da Galatasaray’ın performansına geniş yer ayırdı. Yapılan değerlendirmelerde, sarı-kırmızılı ekibin bu galibiyetle birlikte şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı vurgulandı.
“Galatasaray şampiyonluğa doğru belirleyici bir adım attı. Bu galibiyetle Aslanlar bitime 3 maç kala Fenerbahçe'yle 7 puanlık fark yarattı ve neredeyse aşılmaz bir avantaj elde etti. Yüksek gerilimle başlayan maç Galatasaray şovuna dönüştü.” (AS)
“İşte bu yüzden Galatasaray Victor Osimhen'e 75 milyon Euro ödedi. Belki de kariyerinin en güzel golünü atmadı ama şampiyonluk yarışını neredeyse bitirmelerine yardımcı oldu.” (MARCA)
“Leroy Sane'nin formasını giydiği Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı. Galatasaray, ezeli rakiplerinin yedi puan önünde yer alıyor ve kulüp tarihinin 26. ve üst üste dördüncü şampiyonluğa çok yaklaştı.” (SPOX)
“Osimhen gol attı, Ederson kırmızı kart gördü. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında çekişmeli derbiyi kazandı. Türkiye Ligi şampiyonluk yarışında sonuç neredeyse belli oldu. Lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık rahat bir galibiyetle mağlup etti.” (KİCKER)
“Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezici bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa doğru dev bir adım attı. İstanbul derbisinde gergin geçen maçta Galatasaray, Pazar gecesi Fenerbahçe'yi 3-0'lık rahat bir skorla mağlup ederek lig şampiyonluğunu neredeyse garantiledi. Üç kez üst üste şampiyon olan ekip, şampiyonluğu garantilemek için sadece bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor.” (L'EQUIPE)
