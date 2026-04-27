Dünya Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! Şaşkına döndüler: Tek taraflı bir mücadele

Galatasaray, Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında sahaya koyduğu etkili oyunla dikkat çekti. Baştan sona üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı derbiden farklı bir galibiyetle ayrıldı.

GOLLER YILDIZLARDAN GELDİ

Karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti. Hücum hattında etkili bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek skoru erken kopardı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 74’e yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ligin kritik haftalarına girilirken alınan bu galibiyet, zirve yarışında belirleyici bir rol oynadı.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI

Derbinin ardından uluslararası basın da Galatasaray’ın performansına geniş yer ayırdı. Yapılan değerlendirmelerde, sarı-kırmızılı ekibin bu galibiyetle birlikte şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığı vurgulandı.

