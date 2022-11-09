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Eto'o Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Sürpriz tahmin

09.11.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Konyaspor'un formalarını giyen ve Barcelona'nın efsane futbolcusu olan Samuel Eto’o, Katar'da oynanacak Dünya Kupası için şaşırtıcı tahminde bulundu. Eto’o'nun yaptığı bu tahmin, kısa sürede gündem oldu.

Eto'o Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Sürpriz tahmin

Futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Kamerunlu eski futbolcu, şu anki kariyerine Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak devam ediyor. Barcelona'nın efsane futbolcusu Samuel Eto'o, daha önce ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor'da forma giydi. Birçok başarıya imza atan 41 yaşındaki efsane oyuncu, Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala şaşırtıcı bir tahminde buldu. Yaptığı bu tahmin, spor camiasında kısa sürede gündeme oturdu.

GOLLÜ KARİYER

Efsane futbolcu Samuel Eto’o, futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giydi. Kariyeri boyunca toplam 724 resmi maça çıkan Kamerunlu eski futbolcu, söz konusu maçlarda 362 kez rakip fileleri sarstı. Eto’o, bunun yanı sıra takım arkadaşlarına 117 kez gol pası verdi. Çıktığı maçlarda 94 kere sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü. Eski milli futbolcu, Kamerun Milli Takımı'nda toplam 188 maça çıktı ve 56 gol attı.

FUTBOLCULARA SERT TEPKİ VERMİŞTİ

Kamerun Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevini sürdüren Samuel Eto'o Kamerun'un Burundi'yi 1-0 mağlup ettiği müsabaka sonrası soyunma odasına inen Samuel Eto'o oyuncularına karşı çok sinirlenmişti.

41 yaşındaki efsane futbol adamı yaptığı konuşmada, "Mutlu değilim. Kamerun Milli Takımı'nı temsil ediyorsunuz, karşınızda her kim olursa olsun yapılması gerekeni yapmalısınız. Ben yıllarca Dünya Kupası'nda başarılı olamadığımız için ağladım. Fakat sorunun ne olduğunu biliyordum. Ben başkan olduğum sürece işler bu şekilde yürümeyecek. Ben başkanlık görevini, bir şeyleri değiştirmek için aldım. Kimsenin yeri garanti değil bu takımda! Görevinizi yapacaksınız. Kamerun Milli Takımı forması giymek isteyen, buradayken görevini yerine getirecek. Yoksa gelmeyecek. Daha çok mutlu olurum" demişti.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONUNU SÖYLEDİ

Fransız basınına göre Samuel Eto'o, Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası için tahminlerini iletti. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o, Dünya Kupası'nın şampiyonunun Kamerun olacağını söyledi ve final maçını Fas'a karşı kazanacağını ileri sürdü. Bunun yanında 41 yaşındaki eski futbolcu Senegal, Gana ve Tunus'un Dünya Kupası'nda ilk 16'ya çıkacağını dile getirdi.

Eto'o, "Afrika her zaman Dünya Kupalarında harika sunma potansiyeline sahipti, ancak şimdiye kadar her zaman en iyi yüzümüzü göstermedik. Yıllar geçtikçe Afrika takımları giderek daha fazla deneyim kazandı ve bence sadece bir Dünya Kupası'na katılmaya değil, aynı zamanda bu yarışmayı kazanmaya da hazırlar" şeklinde konuştu.

(Milliyet)


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