Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşacak.

Türksat AŞ'nin, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği vermesine ilişkin imza töreni, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, törende yaptığı konuşmada, dünyada en çok izlenen 10 spor organizasyonundan biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da 4 yıldır başarıyla gerçekleştirilmesi ve kendilerinin de bunun paydaşı olmasının gururunu taşıdıklarını söyledi.

Türksat'ın bu organizasyonun dünyaya ulaşmasına katkı sağlamasının heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Ertok, "Afyonkarahisar ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli olan bu organizasyonun dünyaya ulaştırılmasında üzerimize düşen desteği verme konusunda tüm ekip arkadaşlarımız olarak kararlıyız, elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Bu tür organizasyonlar ülkemizin dünyada tanınmasını, ne kadar iyi organizasyonlar gerçekleştirdiğimizin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da kentin bu yıl Büyük Taarruz Zaferi'nin 100'üncü yılını büyük bir coşku ve gururla kutladığını, bundan dolayı pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu şampiyona ve festivalin de büyük bir başarıyla tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz coşkusunun yaşandığı bu özel yıl kutlamaları içinde bu etkinliğe el verdikleri için tüm paydaşlara teşekkür ettiğini ifade eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'ımızda gerçekleşmesi çok kıymetli. Sadece şehrimizin değil, ülkemizin çok ciddi tanıtımının yapılmasına vesile olacak. 25 ülkeden 120 yarışmacının katılacağı yarışmalar, Türksat sayesinde 180 ülkede yayımlanacak ve 3 milyarı aşkın izleyici potansiyeline sahip olacak. Bu kadar insana ve ülkeye ulaşan etkinliğin ev sahipliğini yapmak çok büyük mutluluk."

Yiğitbaşı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nin en iyi altyapı ve pist ödüllerini aldığını anımsatarak, "Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final yarışları gerçekleşecek bu yıl. Aynı zamanda 2022 ödül töreni yapılacak. Tüm bu yarışlar Türksat'ın desteğiyle tüm dünyaya ulaşacak. Tüm milletimizi ve dünyadaki motor tutkunlarını Afyonkarahisar'a davet ediyoruz, 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde şehrimize bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İletişim desteği çok önemli"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da böyle bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, federasyon olarak böyle önemli bir uluslararası organizasyonu gerçekleştirmenin çabası içindeyken güçlü ortakları ve destekçileriyle ayakta olduklarını aktardı.

Uluslararası organizasyonlarda iletişim gücüyle iletişim kanallarının açık ve yaygın olmasının olmazsa olmaz bir şart olduğuna işaret eden Uçar, dünyanın en önemli iletişim kanallarından birinde de Türksat'ın olduğunu bildirdi. Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar için marka değeri oluşturmasında da bu iletişim desteğinin önem taşıdığını dile getirerek, "Bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek organizasyonla bu boyutta uluslararası organizasyonu gerçekleştirme rekorunu da kırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise 4 yıl içinde 5'inci organizasyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, Valilik ile uyum içinde Afyonkarahisar'ın gelişimi ve tanıtımı için görev yaptıklarını anlattı. Afyonkarahisar'ın termal turizm ve gastronomi kapasitesine de dikkati çeken Zeybek, bu yıl da Türkiye ve Afyonkarahisar'a yakışır bir uluslararası organizasyonu dünyaya tanıtmanın haklı gururunu yaşayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ertok ve Uçar, Türksat AŞ'nin iletişim desteğine ilişkin protokolü imzaladı.