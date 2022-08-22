YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

22.08.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok: - "Afyonkarahisar ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli olan bu organizasyonun dünyaya ulaştırılmasında üzerimize düşen desteği verme konusunda tüm ekip arkadaşlarımız olarak kararlıyız" - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı: - "25 ülkeden 120 yarışmacının katılacağı yarışmalar, Türksat sayesinde 180 ülkede yayımlanacak ve 3 milyarı aşkın izleyici potansiyeline sahip olacak" - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar: - "Bu yıl 5. kez gerçekleştirilecek organizasyonla bu boyutta uluslararası organizasyonu gerçekleştirme rekorunu da kırmış olacağız"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşacak.

Türksat AŞ'nin, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği vermesine ilişkin imza töreni, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, törende yaptığı konuşmada, dünyada en çok izlenen 10 spor organizasyonundan biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da 4 yıldır başarıyla gerçekleştirilmesi ve kendilerinin de bunun paydaşı olmasının gururunu taşıdıklarını söyledi.

Türksat'ın bu organizasyonun dünyaya ulaşmasına katkı sağlamasının heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Ertok, "Afyonkarahisar ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli olan bu organizasyonun dünyaya ulaştırılmasında üzerimize düşen desteği verme konusunda tüm ekip arkadaşlarımız olarak kararlıyız, elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Bu tür organizasyonlar ülkemizin dünyada tanınmasını, ne kadar iyi organizasyonlar gerçekleştirdiğimizin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da kentin bu yıl Büyük Taarruz Zaferi'nin 100'üncü yılını büyük bir coşku ve gururla kutladığını, bundan dolayı pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu şampiyona ve festivalin de büyük bir başarıyla tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz coşkusunun yaşandığı bu özel yıl kutlamaları içinde bu etkinliğe el verdikleri için tüm paydaşlara teşekkür ettiğini ifade eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'ımızda gerçekleşmesi çok kıymetli. Sadece şehrimizin değil, ülkemizin çok ciddi tanıtımının yapılmasına vesile olacak. 25 ülkeden 120 yarışmacının katılacağı yarışmalar, Türksat sayesinde 180 ülkede yayımlanacak ve 3 milyarı aşkın izleyici potansiyeline sahip olacak. Bu kadar insana ve ülkeye ulaşan etkinliğin ev sahipliğini yapmak çok büyük mutluluk."

Yiğitbaşı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nin en iyi altyapı ve pist ödüllerini aldığını anımsatarak, "Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final yarışları gerçekleşecek bu yıl. Aynı zamanda 2022 ödül töreni yapılacak. Tüm bu yarışlar Türksat'ın desteğiyle tüm dünyaya ulaşacak. Tüm milletimizi ve dünyadaki motor tutkunlarını Afyonkarahisar'a davet ediyoruz, 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde şehrimize bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İletişim desteği çok önemli"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da böyle bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, federasyon olarak böyle önemli bir uluslararası organizasyonu gerçekleştirmenin çabası içindeyken güçlü ortakları ve destekçileriyle ayakta olduklarını aktardı.

Uluslararası organizasyonlarda iletişim gücüyle iletişim kanallarının açık ve yaygın olmasının olmazsa olmaz bir şart olduğuna işaret eden Uçar, dünyanın en önemli iletişim kanallarından birinde de Türksat'ın olduğunu bildirdi. Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar için marka değeri oluşturmasında da bu iletişim desteğinin önem taşıdığını dile getirerek, "Bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek organizasyonla bu boyutta uluslararası organizasyonu gerçekleştirme rekorunu da kırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise 4 yıl içinde 5'inci organizasyonu gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, Valilik ile uyum içinde Afyonkarahisar'ın gelişimi ve tanıtımı için görev yaptıklarını anlattı. Afyonkarahisar'ın termal turizm ve gastronomi kapasitesine de dikkati çeken Zeybek, bu yıl da Türkiye ve Afyonkarahisar'a yakışır bir uluslararası organizasyonu dünyaya tanıtmanın haklı gururunu yaşayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ertok ve Uçar, Türksat AŞ'nin iletişim desteğine ilişkin protokolü imzaladı.

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

- Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok: - "Afyonkarahisar ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli olan bu organizasyonun dünyaya ulaştırılmasında üzerimize düşen desteği verme konusunda tüm ekip arkadaşlarımız olarak kararlıyız" - Afyonkarahisar Vali

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle yapılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:00
Öğle
12:57
İkindi
16:42
Akşam
19:44
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.