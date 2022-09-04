AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) finali yapıldı. Sezonu Slovenyalı Tim Gajser şampiyon tamamladı.
Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları sona erdi.
Bir önceki ayak olan Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden Honda pilotu Tim Gajser, MXGP'de 2022 sezonunu zirvede bitirdi. Gajser, rahat bir mücadele sergilediği Bitci MXGP Türkiye yarışını da ilk sırada tamamladı.
İsviçreli Jeremy Seewer'in ikinci olduğu yarışta, İspanyol Jorge Prado ise üçüncü sırayı aldı.
Markalar sıralaması ise ilk 3, Yamaha, Honda ve GASGAS şeklinde oluştu.
Dünya Motokros Şampiyonası'nda Tim Gajser, sezonu zirvede bitirdi
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