Bitci MX2 Türkiye yarışını da Vialle kazandı. Bu etapta, her iki yarışı önde bitiren Vialle birinci olurken, ikinciliği Belçikalı Jago Geerts, üçüncülüğü ise Hollandalı Roan Van De Moosdijk elde etti.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın gençler sezon şampiyonu Tom Vialle oldu

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