Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Fransa Ligue 1'de sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Nice'in Angers'i konuk ettiği mücadelenin henüz başında kırmızı kart gören Jean Todibo rakip oyuncuları bile şaşkına çevirdi.

"BELKİ DE DÜNYANIN EN ERKEN KIRMIZI KARTI"

Nice'in stoperi Jean Todibo, santranın yapılmasının ardından kırmızı kartla oyun dışına alındı. Maçın spikerinin bile şaşırdığı anlar tarihe geçti. Rakibini ceza sahası dışında düşüren Todibo, hakemin VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kartla cezalandırıldı. Spiker o anlarda, "Belkide dünya tarihinin en erken kırmızı kartı. İlginç bir olaya şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.