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  4. Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

Dünya tarihine geçecek olay! Maçın 9. saniyesinde hayrete düşürdü

18.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de ilginç bir olay yaşandı. Futbolseverlerin maçın başında gol olaylarını ilginç sanması bu yaşananı daha da çarpıcı kıldı. Maçın başında bu kez gol konuşulmadı. Nice'in Angers'i konuk ettiği mücadelenin henüz 9. saniyesinde Jean Todibo kırmızı kart gördü.

Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Nice
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Fransa Ligue 1'de sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Nice'in Angers'i konuk ettiği mücadelenin henüz başında kırmızı kart gören Jean Todibo rakip oyuncuları bile şaşkına çevirdi.

"BELKİ DE DÜNYANIN EN ERKEN KIRMIZI KARTI"

Nice'in stoperi Jean Todibo, santranın yapılmasının ardından kırmızı kartla oyun dışına alındı. Maçın spikerinin bile şaşırdığı anlar tarihe geçti. Rakibini ceza sahası dışında düşüren Todibo, hakemin VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kartla cezalandırıldı. Spiker o anlarda, "Belkide dünya tarihinin en erken kırmızı kartı. İlginç bir olaya şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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Anahtar Kelimeler:
kırmızı kart angers fransa ligue 1 nice beria gözen
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