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Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

27.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

KIRKLARELİ (AA) - Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda masa tenisi kategorisinde dünya üçüncüsü olan milli sporcu Erman Çetiner, Kırklareli'nde törenle karşılandı.

Çetiner, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan alınarak memleketi Kırklareli'ne getirildi.

Polis eskortu eşliğinde sirenlerle kente gelen Çetiner'i Vali Ekici, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, annesi Gönül Çetiner ve sporcular, Türk bayrağı ile valilik binası önünde karşıladı.

Vali Ekici, dünya üçüncüsü olan Çetiner'i tebrik etti.

Çetiner ve ailesini makamına kabul eden Ekici, sporcunun başarısıyla gururlandıklarını söyledi.

Çetiner'in Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Ekici, "İlimiz özel sporcusu Erman Çetiner dünya üçüncüsü oldu hem teklide hem de gruplarda. İlimiz adına çok büyük bir gurur, ülkemiz adına çok büyük bir gurur. Erman Çetiner’e ve diğer sporcularımıza başarılar diliyorum. Kendisinden bundan sonra dünya şampiyonluğu bekliyoruz. İlimizin tüm gençlerini spor yapmaya ve başarıdan başarıya koşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Vali Ekici daha sonra sporcuya hediye takdim etti.

Çetiner'in Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları ile dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

Dünya üçüncüsü down sendromlu milli sporcu memleketinde törenle karşılandı

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