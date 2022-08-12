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Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

12.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Konser biletleri satışa çıktığı anda tükenen, müzikseverler ve hayranlarının aylardır beklediği Arctic Monkeys, 3 yıl sonra çıktığı dünya turnesinin ilk iki konserini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) verdi.

PSM Loves Summer konser serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan dünyaca ünlü İngiliz indie rock grubunu, 2 gün boyunca yaklaşık 8 bin 500 kişi dinledi.

Konserlerde grubu ön sıralarda izlemek isteyenler, sabahtan itibaren Zorlu PSM'nin önüne geldi.

Ulusal ve uluslararası basının da yakından takip ettiği konserlerde, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen hayran kitlesi, 2 saate yakın Arctic Monkeys şarkılarına eşlik etti.

Konserde "İstanbul'u seviyoruz." diyen grup, "Do I Wanna Know", "R U Mine ?", "One For The Road" ve "505"in de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müziklerinde sadece alternatif rock, post-punk revival ve indie rocka bağlı kalmayıp psikedelik pop, glam rock ve cazı da barındıran topluluk, solist Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşuyor.

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

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konser Arctic Monkeys zorlu psm

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