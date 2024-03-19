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Dünyanın en güzel kadını ilan edildi! Bella Hadid'in eski haline bakın...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2024 07:59
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Estetik cerrah Dr. Julian De Silva, altın oranı kullanarak yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda Bella Hadid'i dünyanın en güzel kadını olarak ilan etti. Bella Hadid'in bu haberden sonra estetiksiz hali ise olay oldu.

Son yılların en çok aranan modellerinden Bella Hadid gündem oldu. Estetik Cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oran hesaplamalarına göre Bella Hadid, dünyanın en güzel kadını ünvanını kazandı.

De Silva, Hadid'in yüz hatlarının altın orana %94.35 oranında uyduğunu ve bu sayede estetik açıdan en kusursuz yüze sahip olduğunu belirtti.

Ekran Alıntısı

Hadid'in gözleri, kaşları, burnu, dudakları, çenesi ve kulakları altın orana en yakın oranlarda olduğu için estetik açıdan kusursuz bir yüze sahip olduğu söylendi. Ancak bir detay eksik kaldı.

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ESTETİK İTİRAFI

Güzel model aslında oldukça estetikli. Bella Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

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Bella Hadid'in eski hali gündem oldu. Hadid daha önce “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı" demişti.


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