Dünyanın en güzel kadını ilan edildi! Bella Hadid'in eski haline bakın...

Son yılların en çok aranan modellerinden Bella Hadid gündem oldu. Estetik Cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oran hesaplamalarına göre Bella Hadid, dünyanın en güzel kadını ünvanını kazandı.

De Silva, Hadid'in yüz hatlarının altın orana %94.35 oranında uyduğunu ve bu sayede estetik açıdan en kusursuz yüze sahip olduğunu belirtti.

Hadid'in gözleri, kaşları, burnu, dudakları, çenesi ve kulakları altın orana en yakın oranlarda olduğu için estetik açıdan kusursuz bir yüze sahip olduğu söylendi. Ancak bir detay eksik kaldı.

ESTETİK İTİRAFI

Güzel model aslında oldukça estetikli. Bella Hadid, 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını ve şimdi pişman olduğunu geçtiğimiz yıl açıklamıştı.



Bella Hadid'in eski hali gündem oldu. Hadid daha önce “İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz. Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı" demişti.



