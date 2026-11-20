Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatan Arda Güler'in yeni kazancı İspanyol basınında gündem oldu. Milli yıldızın sabit maaşının iki katına çıkacağı belirtilirken, bonuslarla birlikte yıllık gelirinin 13 milyon euroyu aşabileceği öne sürüldü. Jose Mourinho da genç futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

MAAŞI İKİ KATINA ÇIKIYOR

İspanya'dan La Razon gazetesinin Capology verilerine dayandırdığı habere göre Arda Güler'in 2025-2026 sezonunda 5,21 milyon euro olan brüt sabit maaşı, 2026-2027 sezonunda 10,42 milyon euroya yükselecek.

Böylece milli futbolcunun yıllık sabit kazancında yüzde 100'lük artış yaşanacak. İspanyol basınında söz konusu zam, "devasa maaş" ifadeleriyle değerlendirildi.

BONUSLARLA 13 MİLYON EURO'YU AŞABİLİR

Arda Güler'in kazancındaki artışın primlerine de yansıması bekleniyor. Haberde yer alan bilgilere göre genç yıldız, sözleşmesindeki tüm bonusları kazanması halinde yıllık toplam 13,02 milyon euro gelir elde edebilecek.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: 'ARTIK ÇOCUKLUKTAN ÇIKIP BİR ERKEĞE DÖNÜŞEN BİR GENÇ'

Arda Güler'in sözleşmesini uzatması futbol dünyasında da yankı buldu. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcunun gelişimi ve Real Madrid'deki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arda'nın her geçen gün daha olgun bir oyuncuya dönüştüğünü belirten Mourinho, genç yıldızın yeteneğine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam,"Arda Güler son derece yetenekli bir oyuncu. Giderek olgunlaşıyor ve giderek önemli bir oyuncu haline geliyor.

Sözleşme uzatmasına gelince, bu doğal bir adım. Uzun süre burada kalmak istiyor. Arda Güler'in gelişiminin benim sayemde olduğunu söylemek istemem, daha çok doğal bir süreç bu.

Artık çocukluktan çıkıp bir erkeğe dönüşen bir genç. Daha önce hiç yapmadığı şeyleri başaran süper bir yetenek. Giderek daha eksiksiz bir oyuncu haline geliyor ve Real Madrid için inanılmaz derece önemli.

Sözleşmesinin yenilenmesini son derece doğal buluyorum. Arda, Real Madrid'in tam da olmak istediği yer olduğuna inanıyor.

Dünyanın en iyi kulübü, dünyanın en iyi oyuncularıyla..." dedi.

BU SEZON 11 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev alan Arda Güler, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

2023 yılında İspanyol devine transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar Real Madrid formasıyla 126 maça çıktı. Arda, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken 32 de asist yaptı.