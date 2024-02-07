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  4. Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva büyüdü, kocaman oldu! Son haline yorum yorum yağdı

Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva büyüdü, kocaman oldu! Son haline yorum yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Anastasia Knyazeva şimdi büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu. 13 yaşında olan Rus kökenli Anastasia son haliyle sosyal medyayı salladı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Anastasia Knyazeva son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Anastasia Knyazeva, henüz 6 yaşındayken "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçilmişti. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak isimlendirdi. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Anastasia Knyazeva şimdi de son haliyle gündem oldu.
Büyüyüp genç bir kız olan Anastasia'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Dünyanın en güzel kızının son halini görenler; 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Güzelliğin diyorum', 'Çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.
Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü oldu.
Kamera karşısında doğal davrandığı ve hiç rahatsız hissetmediği için birçok marka onunla çalışmak istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Anastasia Knyazeva sosyal medya Model yaşında
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