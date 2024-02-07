Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva büyüdü, kocaman oldu! Son haline yorum yorum yağdı

Anastasia Knyazeva, henüz 6 yaşındayken "Dünyanın En Güzel kızı" olarak seçilmişti. Tabloids, onu bir sonraki Irina Shayk olarak isimlendirdi. Minik yıldız Fransız Vogue dergisinde yer alan en genç model olmayı başardı.



SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Anastasia Knyazeva şimdi de son haliyle gündem oldu.

Büyüyüp genç bir kız olan Anastasia'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en güzel kızının son halini görenler; 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Güzelliğin diyorum', 'Çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Henüz 2,5 yaşında modellik kariyerine başlayan Anastasia, 4 yaşında oldukça ünlü oldu.