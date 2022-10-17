Dünyanın en iyi oyuncusu ödülü Ballon d'Or'un sahibi Benzema oldu! 46 maçta 44 gol...

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" (Altın top); her yıl, bir önceki sezonda en başarılı performans gösteren futbolcuya veriliyor. Geçtiğimiz yıl Messi'nin kazandığı ödül bu yıl Benzema'ya verildi.

46 MAÇTA 44 GOL ATMIŞTI

Ödülün sahibi Benzema, geçtiğimiz yıl Real Madrid formasıyla 46 maçta 44 gol atmıştı. Bunun yanında 15 de asist yapan Fransız golcü toplamda 59 gole direkt etki etmeyi başarmıştı. Bu olağanüstü performans, Ballon d'Or ödülüyle taçlandı.

"BU ÖDÜLÜ KAZANMAK HER ZAMAN KAFAMIN BİR YERİNDE VARDI"

Karim Benzema: "Çok genç yaştan itibaren hiç vazgeçmeden çalıştım. Bu ödülü kazanmak her zaman kafamın bir yerinde vardı. Zidane ve Ronaldo benim idollerim. Zor zamanlar geçirdim. Milli takıma gidemedim. Ailem ve benim için zor zamanlardı. Ama asla pes etmedim. Yaş, sadece bir sayı. Önemli olan kararlılık. Kafamdaki hayaller, beni daha iyisini yapmaya itti."

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM KARDEŞİM"

Mesut Özil: "Adamım Benzi, dünyanın en iyi oyuncusu. Ballon d'Or'u kazanacağını hep söyledim. Ve bunu çok fazla hak ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum kardeşim."

GEÇTİĞİMİZ SEZON BENZEMA

-La Liga

-Şampiyonlar Ligi

-İspanya Süper Kupa

-UEFA Süper Kupa

-Şampiyonlar Ligi Gol kralı

-La Liga Gol Kralı

-UEFA Yılın Futbolcusu

YILIN EN İYİ GENÇ OYUNCUSU

Gavi, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

MANE, SOCRATES ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Sadio Mane, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri sayesinde ilk kez verilen Sócrates Ödülü’nün sahibi oldu.

-270.000 euro değerinde okul

-530.000 euro değerinde hastane

-Her aileye aylık 70 euro destek

-Orange ile ortak olarak 4G internete erişim

ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI

Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

YILIN EN İYİ FORVETİ

Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

YILIN EN İYİ KALECİSİ

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin kazananı oldu.

YILIN TAKIMI MANCHESTER CITY!

2022 yılının en iyi takımı Manchester City’i seçildi.

2- Liverpool

3- Real Madrid