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Dünyanın en yaşlı erkeği olarak ülkesinde popüler oldu! Yaşını duyan inanamıyor... Herkes onunla fotoğraf çektirmek istiyor

21.12.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Aparecida de Goiania şehrinde yaşayan Andrelino Vieira da Silva dünyanın en yaşlı adamı erkeği olarak ülkesinde ünlenmeyi başardı. 121 yaşındaki adam uzun yaşamın sırlarını açıkladı. İnsanların sokakta kendisini gördüğünde fotoğraf çektirmek istediğini dile getiren Silva, torunlarının paylaşımları sayesinde kısa sürede Brezilya özelinde bir fenomene dönüşmeyi başardı.

121 yaşındaki dünyanın en yaşlı erkeği Andrelino Vieira da Silva’nin torunu Janaina de Souza Lemes, asırlık yaşına rağmen hala dinç ve sağlık bir görüntüye sahip olan büyükbabasını sosyal medyadan paylaştığında dikkatleri çekmeyi başardı. G1 haber portalına konuşan torun Lemes, “Aklı hala yerinde ve aktif bir hayat yaşıyor. Kendi yemeğini kendisi pişiriyor. Genellikle geleneksel yemekleri tercih ediyor. Tamamen normal bir hayat sürüyor. Forro'yu (kuzeydoğu Brezilya'dan bir müzik ve dans tarzı) seviyor ve her zaman dans etmeye gidiyor.Uzun yaşamının sırrı tüm bunlar" dedi.

3 Şubat 1901 yılında doğan ve 5’i hayatta olan yedi çocuk babası Silva’nın 13 torunu ve 16 tane torununun çocuğu bulunuyor. 121. yaşını kutladıktan sadece 5 gün sonra koronavirüse yakalanan adam mucizevi bir şekilde iyileşmeyi başardı. Silva’nın tedavisini üstlenen sağlık ekipleri onun mizahı anlayışının ve enerjisinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Resmi olarak yaşının doğrulanmamasına rağmen elinde bir doğum belgesi bulunan Silva’nın 121. yaşı Brezilya hükümeti tarafından bir metal plaketle ödüllendirildi.
Silva’nın yaşı bağımsız olarak doğrulanırsa, resmi olarak yaşayan en yaşlı insan olmak için, kör ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 11 8 yaşındaki Fransız Lucile Randon'u geçecek.
121 yaşındaki Silva sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yerel halkın ilgi odağı olmayı başardı. Lemes’e göre birçok genç dedesini gördüklerinde onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Lemes insanların büyükbabasını tanımasına şaşırdığını söyleyerek, “Büyükbabam çok alçakgönüllü bir adam. Sıradan bir hayat yaşıyor ve insanların onu gördüğünde verdikleri tepkilere sadece gülümsüyor. İnsanlar onu yolda gördüklerinde çevirerek fotoğraf çektirip çektiremeyeceklerini soruyor” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Brezilya yaşlı adam

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