Dünyanın gündemi: Fenerbahçe "Kalecileri benden daha zeki"

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda çıktığı son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek topladığı 14 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
Temsilcimizin golleri Arda Güler ve Arao'dan gelirken, genç yıldız Arda Güler Arao'nun attığı golün de asistini yapmayı başarırken karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.
Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterirken, B Grubu'nu 13 golle tamamladı. Sarı-Lacivertliler gruptaki en yakın takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne Dinamo Kiev karşısında imza atarken, genç yıldız Arda Güler'de Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü atma başarısı gösteren bir diğer isim oldu.
Alınan bu müthiş galibiyet Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...
"Genesio hala Fenerbahçe maçlarını sindiremedi"
"Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazandı ve liderliği garantiledi"
"Vladyslav Vanat: Fenerbahçe'nin kalecisi benden daha zeki çıktı"
"Dinamo Kiev, Fenerbahçe'ye karşı kaybetti ve Avrupa Kupası'nda sezonu çok erken noktaladı"
"Eski Flamengo'lu Arao gol attı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i yendi"