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Dünyanın gündemi: Fenerbahçe "Kalecileri benden daha zeki"

04.11.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerini bir bir mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, gruptaki son maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i Arda Güler'in 1 gol 1 asistle tamamladığı mücadelede 2-0 mağlup etmeyi başarırken, yoluna devam etmeye hak kazandı. Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti dünya basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda çıktığı son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek topladığı 14 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Temsilcimizin golleri Arda Güler ve Arao'dan gelirken, genç yıldız Arda Güler Arao'nun attığı golün de asistini yapmayı başarırken karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.

13 GOLLE TAMAMLADI!

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Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterirken, B Grubu'nu 13 golle tamamladı. Sarı-Lacivertliler gruptaki en yakın takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

ARAO VE ARDA SİFTAH YAPTI!

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne Dinamo Kiev karşısında imza atarken, genç yıldız Arda Güler'de Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü atma başarısı gösteren bir diğer isim oldu.

Alınan bu müthiş galibiyet Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

MAXIFOOT (FRANSA)

MAXIFOOT (FRANSA)

"Genesio hala Fenerbahçe maçlarını sindiremedi"

ABOLA (PORTEKİZ)

ABOLA (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazandı ve liderliği garantiledi"

SPORT (UKRAYNA)

SPORT (UKRAYNA)

"Vladyslav Vanat: Fenerbahçe'nin kalecisi benden daha zeki çıktı"

UKRINFORM (UKRAYNA)

UKRINFORM (UKRAYNA)

"Dinamo Kiev, Fenerbahçe'ye karşı kaybetti ve Avrupa Kupası'nda sezonu çok erken noktaladı"

UOL (BREZİLYA)

UOL (BREZİLYA)

"Eski Flamengo'lu Arao gol attı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i yendi"

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Avrupa Arda Güler fenerbahçe UEFA Nedret Güvenç ligi maçın

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