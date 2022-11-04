Dünyanın gündemi: Fenerbahçe "Kalecileri benden daha zeki"

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda çıktığı son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek topladığı 14 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Temsilcimizin golleri Arda Güler ve Arao'dan gelirken, genç yıldız Arda Güler Arao'nun attığı golün de asistini yapmayı başarırken karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.

13 GOLLE TAMAMLADI!

Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterirken, B Grubu'nu 13 golle tamamladı. Sarı-Lacivertliler gruptaki en yakın takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

ARAO VE ARDA SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne Dinamo Kiev karşısında imza atarken, genç yıldız Arda Güler'de Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupaları'ndaki ilk golünü atma başarısı gösteren bir diğer isim oldu.

Alınan bu müthiş galibiyet Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...