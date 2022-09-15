Dünyayla Benim Aramda dizisine Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri damga vurdu

Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filmindeki ateşli sahneleri uzun süre gündemde kalmıştı. Hatta o dönem güzel oyuncunun Oğuzhan Koç ile ayrılığının sebebi olarak da bu sahneler gerekçe gösterilmişti.

Kısa süre önce Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinde de cesur sahnelere imza attı.