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Dünyayla Benim Aramda dizisine Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri damga vurdu

15.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın yeni dizilerinden Dünyayla Benim Aramda'nın ilk bölümü yayınladı. Dizide başrol olan Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri ise yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurdu. Özdemir'in Aşk Taktikleri filmindeki cesur sahneleri de çok konuşulmuştu.

Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filmindeki ateşli sahneleri uzun süre gündemde kalmıştı. Hatta o dönem güzel oyuncunun Oğuzhan Koç ile ayrılığının sebebi olarak da bu sahneler gerekçe gösterilmişti.

Kısa süre önce Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinde de cesur sahnelere imza attı.

Dünyayla Benim Aramda dizisinde cesur sahneler

Buğra Gülsoy ile başrolde yer alan Demet Özdemir'in öpüşme ve yatak sahneleri sosyal medyayı salladı.
2 bölümü yayınlanan dizide sevgiliyi canlandıran ikilinin sahnelerine yorum yağdı.
Demet Özdemir hayranları oyuncunun rolünün hakkını verdiği söylerken "Demet resmen karakteri yaşamış" yorumlarında bulundu.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU
Dünyayla Benim Aramda, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.
Dizinin kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Demet Özdemir aşk taktikleri ele
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