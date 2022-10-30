'Duran toptan gol bulmak ayıp değil!' Michy Batshuayi attı, Galatasaray taraftarı isyan etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, son 5 dakikasına 3-2 önde girdiği karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 26'ya yükselterek maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Kanarya'da santrfor oyuncusu Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı 3 gol atarak hat-trick yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

"AYIP DEĞİL"

Sarı - kırmızılı taraftarlar, "Duran toptan gol atmak ayıp değil" ve "Biz neden bu şekilde goller bulamıyoruz" şeklinde yorumlarda bulundular.