'Duran toptan gol bulmak ayıp değil!' Michy Batshuayi attı, Galatasaray taraftarı isyan etti!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, son 5 dakikasına 3-2 önde girdiği karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 26'ya yükselterek maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
BATSHUAYI ATTI, G.SARAY TARAFTARI SİNİRLENDİ
HAT-TRICK YAPTI
Kanarya'da santrfor oyuncusu Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı 3 gol atarak hat-trick yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Belçikalı yıldızın kendisinin 2, Fenerbahçe'nin ise 3. golünü kaydetmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlardan tepki geldi.
DURAN TOP ELEŞTİRİSİ
Sarı - lacivertlilerin golünü duran toptan bulmasıyla birlikte ligde bu alanda skor katkısı alamayan Galatasaray'a gönül veren futbolseverlerden takımlarına eleştiri geldi.
"AYIP DEĞİL"
Sarı - kırmızılı taraftarlar, "Duran toptan gol atmak ayıp değil" ve "Biz neden bu şekilde goller bulamıyoruz" şeklinde yorumlarda bulundular.