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'Duran toptan gol bulmak ayıp değil!' Michy Batshuayi attı, Galatasaray taraftarı isyan etti!

30.10.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı - lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de Michy Batshuayi; müsabakada hat-trick yaparken, attığı ikinci gol sonrasında Galatasaraylı taraftarlar adeta isyan etti. Sarı - kırmızılı futbolseverler ligde duran toptan gol atamayan tek takım olmaları nedeniyle tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, son 5 dakikasına 3-2 önde girdiği karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 26'ya yükselterek maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

BATSHUAYI ATTI, G.SARAY TARAFTARI SİNİRLENDİ

HAT-TRICK YAPTI

HAT-TRICK YAPTI
Kanarya'da santrfor oyuncusu Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı 3 gol atarak hat-trick yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ
Belçikalı yıldızın kendisinin 2, Fenerbahçe'nin ise 3. golünü kaydetmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlardan tepki geldi.

DURAN TOP ELEŞTİRİSİ

DURAN TOP ELEŞTİRİSİ
Sarı - lacivertlilerin golünü duran toptan bulmasıyla birlikte ligde bu alanda skor katkısı alamayan Galatasaray'a gönül veren futbolseverlerden takımlarına eleştiri geldi.

"AYIP DEĞİL"

"AYIP DEĞİL"
Sarı - kırmızılı taraftarlar, "Duran toptan gol atmak ayıp değil" ve "Biz neden bu şekilde goller bulamıyoruz" şeklinde yorumlarda bulundular.
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