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  4. Dursun Özbek ile Ali Koç arasındaki gerilim artıyor! ''Bizim kıblemiz belli, kenetlenirsek kirli oyun biter''

Dursun Özbek ile Ali Koç arasındaki gerilim artıyor! ''Bizim kıblemiz belli, kenetlenirsek kirli oyun biter''

16.01.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeniden basın mensuplarının karşısına geçti. Sarı-kırmızılıların gündemi hakkında konuşan Özbek, "Buradan TFF ve MHK'ye sesleniyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Bırakın sene sonunda sessiz sedasız kenarlarına çekilsinler." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten ses getiren açıklamalar geldi. Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç'a da seslenen Dursun Özbek, "Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim." açıklamasını yaptı.

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"GALATASARAY'A ORGANİZE KÖTÜLÜK"

"GALATASARAY'A ORGANİZE KÖTÜLÜK"

Dursun Özbek: "Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz ve şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece beyhude çalışmalardır. Ben bazı kulüp başkanları gibi rüzgara göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Gerektiğinde herkese gerektiği gibi konuşmasını bilirim. Bunlar son çırpınışlar."

"ŞAMPİYONLUK EMEKLİ İKRAMİYESİ DEĞİL"

"ŞAMPİYONLUK EMEKLİ İKRAMİYESİ DEĞİL"

Dursun Özbek: "Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir! Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler."

"BU SORUYU ALİ KOÇ'A SORUN"

"BU SORUYU ALİ KOÇ'A SORUN"

"Fenerbahçe daha önce 'Aynı masaya oturmayız' derken, şimdi sizi yayına çağırdılar. Bu karar değişiminin nedeni sizce nedir?"

Dursun Özbek: "Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak."

"KENETLENİRSEK, KİRLİ OYUNLAR BİTER"

"KENETLENİRSEK, KİRLİ OYUNLAR BİTER"

Dursun Özbek: "Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a karşı uygulamaların standartı yok, bu çok net. Kayserispor maçında bu zirveye çıktı. Golümüzün iptal edilmesiyle zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesiyle bu tip kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Geçen sene bunu başardık. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir."

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

"Algı yaratmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz."

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