Dusan Tadic'ten Beşiktaş maçı öncesi korku salan açıklama! ''Derbilerde gözlerimin rengi değişiyor''

"BENİ HİÇBİR ZAMAN YORGUN GÖREMEYECEKSİNİZ"

Dusan Tadic: "Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze... Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."