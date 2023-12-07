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Dusan Tadic'ten Beşiktaş maçı öncesi korku salan açıklama! ''Derbilerde gözlerimin rengi değişiyor''

07.12.2023 16:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Tadic, "19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor." dedi.

Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncularından olan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Tadic'in açıklamaları...

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"DERBİLERDE GÖZLERİMİN RENGİ DEĞİŞİYOR"

"DERBİLERDE GÖZLERİMİN RENGİ DEĞİŞİYOR"

Dusan Tadic: "Kariyerimde çok fazla büyük derbi maçlarına çıktım. Böyle maçlarda ekstra motive oluyoruz. Takım arkadaşlarımdan birisi, 'Derbilerde gözlerinin rengi değişiyor' demişti. Bu tip maçlarda çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor."

"BENİ HİÇBİR ZAMAN YORGUN GÖREMEYECEKSİNİZ"

"BENİ HİÇBİR ZAMAN YORGUN GÖREMEYECEKSİNİZ"

Dusan Tadic: "Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze... Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."

"HEM BİZ HEM BEŞİKTAŞ SAKATLIKTAN EN ÇOK ÇEKEN TAKIMLARIZ"

"HEM BİZ HEM BEŞİKTAŞ SAKATLIKTAN EN ÇOK ÇEKEN TAKIMLARIZ"

Dusan Tadic: "Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi... İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç."

"AJAX'TA OYNARKEN BEŞİKTAŞ'A KARŞI İKİ MAÇA ÇIKTIK VE İKİSİNİ DE KAZANDIK"

"AJAX'TA OYNARKEN BEŞİKTAŞ'A KARŞI İKİ MAÇA ÇIKTIK VE İKİSİNİ DE KAZANDIK"

Dusan Tadic: "2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler."

"FENERBAHÇE DIŞINDA DA ÇOK FAZLA TEKLİFLER ALDIM"

"FENERBAHÇE DIŞINDA DA ÇOK FAZLA TEKLİFLER ALDIM"

Dusan Tadic: "Fenerbahçe dışında da çok fazla teklifler aldım. Beşiktaş ile ilgili neler olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Ben kararımı Fenerbahçe'den yana kullandım. Çünkü Fenerbahçe'nin sunduğu proje çok büyüktü. Beşiktaş'ta şu anda ne olduğunu da bilmiyorum."

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beşiktaş fenerbahçe tadic oynanacak
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