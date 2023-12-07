Dusan Tadic'ten Beşiktaş maçı öncesi korku salan açıklama! ''Derbilerde gözlerimin rengi değişiyor''

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncularından olan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Tadic'in açıklamaları...
Dusan Tadic: "Kariyerimde çok fazla büyük derbi maçlarına çıktım. Böyle maçlarda ekstra motive oluyoruz. Takım arkadaşlarımdan birisi, 'Derbilerde gözlerinin rengi değişiyor' demişti. Bu tip maçlarda çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor."
Dusan Tadic: "Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze... Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."
Dusan Tadic: "Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi... İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç."
Dusan Tadic: "2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler."
Dusan Tadic: "Fenerbahçe dışında da çok fazla teklifler aldım. Beşiktaş ile ilgili neler olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Ben kararımı Fenerbahçe'den yana kullandım. Çünkü Fenerbahçe'nin sunduğu proje çok büyüktü. Beşiktaş'ta şu anda ne olduğunu da bilmiyorum."