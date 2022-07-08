Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı'nda denetime çıkan Düzce Valisi Cevdet Atay, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Beraberindekilerle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda Kurban Bayramı yoğunluğunu denetleyen Atay, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde trafik kontrol noktasını ziyaret etti.
Her iki güzergahta görev yapan kolluk kuvvetlerinin yaptıkları çalışmalar ile yollardaki son durum hakkında bilgi alan Atay, sürücülerin bayramını kutladı.
Araç sürücülerinden ve yolculardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Atay, çocuklara kırmızı düdük, şapka ve oyuncak hediye etti.
Söz konusu güzergahlardaki araç yoğunluğu devam ediyor.
Düzce Valisi Atay, Bolu Dağı'nda bayram trafiğini denetledi
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