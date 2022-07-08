Araç sürücülerinden ve yolculardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Atay, çocuklara kırmızı düdük, şapka ve oyuncak hediye etti.

Her iki güzergahta görev yapan kolluk kuvvetlerinin yaptıkları çalışmalar ile yollardaki son durum hakkında bilgi alan Atay, sürücülerin bayramını kutladı.

Düzce Valisi Atay, Bolu Dağı'nda bayram trafiğini denetledi

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