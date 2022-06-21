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Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

21.06.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Eski Bolu Caddesi'nde hareket halindeki minibüsün içerisinde kedi sesi duyan sürücü, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Minibüsün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak yoğun uğraş verdi.

İtfaiye ekipleri, kediyi, bulunduğu bölümü sökerek kurtardı.

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı

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