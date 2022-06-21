Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Eski Bolu Caddesi'nde hareket halindeki minibüsün içerisinde kedi sesi duyan sürücü, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Minibüsün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak yoğun uğraş verdi.
İtfaiye ekipleri, kediyi, bulunduğu bölümü sökerek kurtardı.
Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz