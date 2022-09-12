Düzce'de palamudun tanesi 30 liraya kadar düştü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan palamut, tezgahlarda fiyatın yarıdan fazla düşmesine neden oldu.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da gece saatlerinde teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak limana döndü.

Yaşanan bolluk nedeniyle geçen hafta 110 liradan satılan palamudun fiyatı, tezgahlarda 30 liraya kadar düştü.

Teknelerden indirilen palamutlar, Ankara, Bolu ve İstanbul'a da gönderilecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, Akçakoca'ya bol palamut geldiğini söyledi.

Tüm teknelerin hemen hemen tam dolu olarak limana yanaştığını aktaran Karakaş, "Dün itibarıyla bölgemizde bol palamut avcılığı başladı. Bölgemizden Akçakoca'ya 100-150 bin palamut geldiğini söyleyebiliriz. Şu an hava yağmurlu. Bu, sadece küçük tekneler için sorun, büyük tekneleri engellemeyecektir. Genel avcılık konusunda sorun yok." bilgisini verdi.

Karakaş, "Şu anda yer gök palamut diyebiliriz. Bu da tezgah fiyatlarına yansıdı. Daha 3-4 gün öncesine kadar 100 ila 110 lira arasında satılan palamut, bugün tanesi 30-35 liraya kadar düştü. Bu şekilde devam ederse 20-25 liraya kadar düşebilir. Tahminlerimizin tuttuğunu söyleyebiliriz. Biz de bu şekilde bolluk bekliyorduk. Bu bolluğun uzun süre devam edeceğini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.