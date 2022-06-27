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Düzce'de sağanak etkili oluyor

27.06.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak etkili oluyor.

İlçeye bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı mevkisinde köylüler tarafından yapılan iki köprü yıkıldı.

Köyde dere yatakları kenarında bulunan evler de jandarma ekiplerince boşaltıldı.

Öte yandan D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu Boğaziçi mevkisi Düzce yönünde sağanak ve dere yatağının taşması sebebiyle yolda su birikintisi oluştu.

Karayolları ekipleri iş makinesiyle yolda biriken suyu tahliye ediyor.

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'de sağanak etkili oluyor

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