Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak etkili oluyor.
İlçeye bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı mevkisinde köylüler tarafından yapılan iki köprü yıkıldı.
Köyde dere yatakları kenarında bulunan evler de jandarma ekiplerince boşaltıldı.
Öte yandan D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu Boğaziçi mevkisi Düzce yönünde sağanak ve dere yatağının taşması sebebiyle yolda su birikintisi oluştu.
Karayolları ekipleri iş makinesiyle yolda biriken suyu tahliye ediyor.
Düzce'de sağanak etkili oluyor
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