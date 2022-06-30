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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

30.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar üçüncü günde de devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

İl Özel İdaresi ve AFAD'a ait iş makineleriyle kepçeler Üçköprü mevkisinde Asar deresi yatağındaki suyun akış yönünü değiştirirken, AFAD, JAK, İHH, itfaiye ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçlar bölgede arama yapıyor.

Arama çalışmalarını dere yatağı boyunca genişleten ekipler, suyun içinde ve dere yatağı kenarında sürdürüyor.

Bayrak'ın yakınları da olay yerinde endişeyle bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aileye destek olurken, UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletiliyor.

Önceki gün, dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, Bayrak'ın kullandığı iş makinesini dün de ayakkabısını bulmuştu.

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

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