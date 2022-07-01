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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

01.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 4'üncü günde de devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları, dere yatağı boyunca ve Melen Çayı'na doğru genişletildi.

Ekipler, suyun içinde ve kenarında arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletiliyor.

Dere yatağında tarama çalışması da yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

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sel Düzce arama kepçe

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