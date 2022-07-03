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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

03.07.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda 6'ncı gün tamamlandı.

Kayıp kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmayan bölgede havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın erken saatlerde yeniden başlanacağı belirtildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

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