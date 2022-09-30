Dik ve sarp kayalık bölgedeki yaralıyı bulunduğu yerden alamayan ekiplere UMKE VE AFAD görevlileri de katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yaralı ambulansa taşındı.

Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı

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