Düzce'de iplik ve polyester fabrikasında atık taşıyan boruların patlaması sonucu üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik ve polyester üretimi yapılan fabrikada, kimyasal atık taşıyan borularda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 işçiyi folyolara sararak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı
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