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Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

14.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bütün halde yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimlerce kurtarıldı.

Ormanlık alanda yaralı ve nefes almakta zorlanan kartal bulan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kartalın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi.

Zehirli türlerden olmadığı belirlenen yılan, iki parça halinde uzmanlarca kuşun ağzından çıkarıldı.

Kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

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Veteriner hekim Düzce Kartal yılan boğulma kurtarma

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