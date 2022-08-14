Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kartalın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi.

Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz