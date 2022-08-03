Düzce'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi başından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı.
Merkeze bağlı Çay Mahallesi 599. Sokak'ta, Semih Çiçek (21) ve İ.D. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.D, Semih Çiçek'i silahla başından vurdu.
İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yoğun bakıma alınan Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli İ.D'yi yakaladı.
Düzce'deki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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