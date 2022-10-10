YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

10.10.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Her mevsim eşsiz doğasıyla turist çeken Düzce'nin güzelliği, sonbaharın renkleriyle katmerlendi.

Aktaş, Samandere, Güzeldere ve Aydınpınar şelaleleri ile 150 çeşit göçmen kuşu misafir eden Efteni Kuş Cenneti'nde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle görülen sarı ve kahverenginin tonları zenginleşti.

Bölgeyi ziyaret edenler, sonbahar renkleri içinde fotoğraf çektirdi.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgede yere dökülen sarı ve kahverengi yapraklar arasında gezinti yapan misafirler, doğada temiz hava almanın keyfini de çıkardı.

Konaklama imkanlarının da bulunduğu bölge, eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Düzce'nin doğal güzellikleri sonbaharın renklerine büründü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce ziyaretçi

Düzce Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:47
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:50
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.