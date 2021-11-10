AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırları arasındaki Eber Gölü'nün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangın, Bolvadin ilçesi başta olmak üzere çevresindeki birçok bölgeden görülürken, alevlere göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı müdahale edilemiyor.
Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı
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