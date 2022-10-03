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Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

03.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün kamışlık alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarındaki gölün kamışlık alanı henüz bilinmeye nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İlçelerden gelen itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

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yangın Eber Gölü

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