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  4. Ebru Polat'ın pavyon dansı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı

Ebru Polat'ın pavyon dansı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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'İnci Taneleri' dizisindeki pavyon dansı çok konuşulmuştu. Şarkıcı Ebru Polat da son dönemde gündem olan pavyon dansı yapma modasına uydu. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımı tepki çekti.

İnci Taneleri dizisindeki Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı ‘Dilber’ karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem olmuştu.


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PAVYON DANSI OLAY OLDU

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medyada iddialı ve cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Şarkıcı son olarak son dönemde gündem olan pavyon dansı yapma modasına uydu. Araba kullanırken çektiği göğüs dekolteli videoyla pavyon dansı yaptı. 

Şarkıcı, aracın içinde dans ettiği anları, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" diyerek paylaştı.

Paylaşımı kısa süre içinde gündem olmayı başardı. Şarkıcının dansına "İyice basitleştiler", "Rezalat", "Hiç yakıştıramadım size" gibi yorumlar yapıldı.

Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarını sık sık paylaşıyor.

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Ebru Polat dilber ele karakteri
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