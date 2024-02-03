Ebru Polat'ın pavyon dansı tepki çekti! Sosyal medyada yorum yağdı

İnci Taneleri dizisindeki Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı ‘Dilber’ karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem olmuştu.
Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medyada iddialı ve cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
Şarkıcı son olarak son dönemde gündem olan pavyon dansı yapma modasına uydu. Araba kullanırken çektiği göğüs dekolteli videoyla pavyon dansı yaptı.
Şarkıcı, aracın içinde dans ettiği anları, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" diyerek paylaştı.
Paylaşımı kısa süre içinde gündem olmayı başardı. Şarkıcının dansına "İyice basitleştiler", "Rezalat", "Hiç yakıştıramadım size" gibi yorumlar yapıldı.
Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarını sık sık paylaşıyor.