Eczacıbaşı maçı sonrası esrarengiz olay! Ebrar'ın takım arkadaşı İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Ebrar Karakurt'un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı ve bu sonuçla finale iki Türk takımı adını yazdırmayı garantilemiş oldu.

ECZACIBAŞI RAKİBİNİ BEKLİYOR

Böylece 1960 yılından itibaren düzenlenen dev organizasyonda bir ilk de yaşanmış olacak ve finalde iki Türk takımı mücadele edecek. İlk finalist Eczacıbaşı'nın rakibi Fenerbahçe-Vakıfbank eşleşmesinin galibi olacak.

MAÇ SONU ŞOKE EDEN OLAY

Öte yandan CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde oynanan Eczacıbaşı Dynavit-Igor Gorgonzola Novara karşılaşmasının ardından herkesi derinden üzen bir olay yaşandı. İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

SIR DOLU ÖLÜM

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre şok olayda intihar şüphesi bulunuyor.

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

Julia Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu seçilmişti.