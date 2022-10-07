YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı

Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı

07.10.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne 8. Kitap Fuarı, törenle kapılarını açtı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle ara verdikleri fuarla Edirnelileri yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gürkan, dijital dönüşüme rağmen basılı kitabın yerini bu teknolojilerin tutmadığını belirtti.

Edirne 8. Kitap Günleri'nin onur konuğunun şair ve yazar Ataol Behramoğlu olduğunu ifade eden Gürkan, yarın Meriç Köprüsü'nün başında Behramoğlu'nun "Edirne Köprüsü Aşktan" şiirinin yer aldığı mermer kitabenin açılışını yapacaklarını dile getirdi.

Behramoğlu da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazarlık ve şairlik yönünü anlattı.

Şiirinin işlendiği mermer blokun 15 ton olduğunu duyduğunu ifade eden Behramoğlu, "Yazık değil mi o kadar mermere?' diye düşündüm ama sonra şiiri düşündüm, 'Değer' dedim, çok güzel şiir. 'Mustafa Kemal Atatürk, bir edebiyat insanı aynı zamanda, duygu insanı ve bir aşk adamı olarak bu şiiri dinlese severdi' diye düşünüyorum. Ben bu şiiri Atatürk'ün anısına okuyorum burada." dedi.

Konuşmaların ardından Gürkan, Behramoğlu'na Edirnekari tablo hediye etti.

Kurdele kesiminin ardından törene katılanlar yayınevlerinin stantlarını gezdi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, ilçe belediye başkanları, İl Genel ve Belediye meclislerinin üyeleri ve kitapseverler katıldı.

Fuar, 16 Ekim'e kadar açık kalacak.

Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı

Edirne 8. Kitap Fuarı açıldı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Edirne 8. Kitap Günleri başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kültür Merkezi tören

Edirne Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
13:07
İkindi
16:18
Akşam
18:54
Yatsı
20:14
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.