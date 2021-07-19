Edirne'de açan ayçiçeklerinin oluşturduğu sarı şölen kenti dev bir yağlı boya tablosuna dönüştürdü

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip illerinden Edirne'de, toprağın sürülmesi ve organik dengeyi sağlamak amacıyla gübrelemenin ardından nisan ayının ilk haftalarında toprağa bırakılan ayçiçeği tohumları, önce boy verdi, ardından çiçek açtı.

Edirne Ovası'nı sarıya bürüyen bölgede "sarı gelin" olarak da anılan ve kenti dev bir yağlı boya tabloya dönüştüren ayçiçekleri, veriminden dolayı çiftçiyi, görselliğiyle de vatandaşları mutlu ediyor.

Yağışların bolluğu ile yüksek rekolte bekleyen çiftçinin yanında tarlaları fotoğraf stüdyosu gibi kullanan yolcular da heyecan duyuyor.

Özellikle kenti ilk girişte karşılaşılan binlerce dönüm ayçiçeği tarlasının sarısı, yolculukları keyifli hale getirirken, fotoğraf molalarını da adeta zorunlu kılıyor.

Yol boyu sürücülere eşlik eden ayçiçeği tarlaları sürüş keyfini artırırken dev bir yağlı boya tablosu arasında yolculuk hissi veriyor.

Kent merkezi içinde kalan tarlalar ise adeta binlerce ayçiçeği ile süslenmiş bir şehir havası sunuyor.

Başta Selimiye olmak üzere pek çok anıt eserle ayçiçeklerini aynı kadrajda buluşturmak isteyen fotoğraf tutkunları da birbiriyle yarışıyor.

Edirne'deki bu sarı şölen birkaç hafta daha sürecek.