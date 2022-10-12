Edirne'de geç ekim susam hasadına başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine pek çok alanda kullanılan susam hasat ediliyor.

Kısa sürede yetişmesi dolayısıyla ikinci ürün olarak tercih edilen bitkilerden susam, Meriç ilçesinde sulu tarımın yapılmadığı bölgelerde geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

İlçede yaklaşık 400 dekar alanda susam kimi arazide ilk ürün kiminde de buğdayın ardından ikinci ürün olarak yetiştiriliyor.

Mayıs ayında toprakla buluşan tohumlar olgunlaşma sürecinin ardından ağustos başı gibi hasat edilirken bazı üreticiler ise buğdayın ardından ikinci mahsul olarak yetiştirdikleri susamı ekim ayında hasada başlıyor.

Buğdayı ambarına koyan çiftçi, ikinci ürün olarak susam hasadı için tekrar tarlaya girdi.

Zorlu bir hasat dönemi olan susamı elle biçen çiftçiler, demet demet bağlayıp kurumaya bırakıyor. Kurumasının ardından susam dövülerek taneler bitkiden ayrılıyor.

Elenen susam taneleri, satışa hazır hale geliyor.

- Üretim ortalaması dekarda 30-40 kilogram

Susam yetiştiriciliğini babasından öğrendiğini belirten üretici Nuri Uygur, AA muhabirine, susam üretiminin tüm aşamalarında insan gücünden yararlanıldığını söyledi.

Ürünün topraktan çıkarılmasının zor olduğunu belirten Uygur, "Dekar başına 30 kilogramdan 100 kilograma kadar ürün alıyoruz. Susamın kullanılmadığı hiçbir yer yok." dedi.

Çiftçi Kemal Özen de susam yetiştirmenin emek isteyen zorlu bir iş olduğunu anlattı.

Susam üretiminde mevsim şartlarının rekolteyi etkilediğini ifade eden Özen, "Üretim ortalamamız dekarda 30-40 kilogram. Havalar iyi giderse 100 kiloya kadar çıkıyor ama o seviyeyi pek göremiyoruz. 10 yılda bir oluyor ancak." diye konuştu.

Bu arada Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından satın alınan "biçer bağlar orak makinesi" üreticilerin hasat sürecini kolaylaştıracak. Bu yıl birkaç üreticinin hasadında kullanılan makinenin gelecek yıl tam kapasiteyle sezon boyunca aktif olarak çalıştırılması planlanıyor.