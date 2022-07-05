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Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

05.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'dan gelen Kütahyalı Bayram Çıldır - "Ailece bayramı burada geçirecek olmak çok güzel"

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkarak anavatana ulaşan gurbetçiler, kurban bayramını memleketlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Kara yoluyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere diğer sınır kapılarında yurda giriş yapıyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan ve duygulanan gurbetçiler, işlemlerinin ardından bayramı aileleriyle geçirecek olmanın huzuruyla yollarına devam ediyor.

- "Vatan gibisi yok"

Belçika'dan gelen Kütahyalı Bayram Çıldır, AA muhabirine Türk bayrağını görünce tüm yorgunluğunun geçtiğini söyledi.

Memlekete gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çıldır, "Vatan gibisi yok. Kurban bayramını memleketimde geçirmek için vatanım Türkiye'ye geldim. Kurbanımı burada kesecek ailece bayramı burada geçirecek olmak çok güzel." dedi.

-"Göz yaşlarına hakim olmadı"

Almanya'da gelen Celalettin Çoban da Türkiye girdikleri zaman göz yaşlarına hakim olamadıklarını belirtti.

Tarifsiz duygular yaşadıklarını anlatan Çoban, "Sınırdan geçince bütün tüylerimiz diken diken oluyor. Güvenlik güçlerimizi görünce gururlanıyoruz. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Bunları anlatmak çok zor. Bayramı da memleketimizde geçireceğiz. Vatanımızda bayramı geçirmek çok iyi olacak.

Bayram Ertaş ise kurban bayramına yetişmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, bir yıl boyunca Türkiye'ye gelmenin hayaliyle yaşadıklarını dile getirdi.

İngiltere'den gelen Kamil Kılıç da bayrama yetiştikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

- Belçika'dan gelen Kütahyalı Bayram Çıldır - "Ailece bayramı burada geçirecek olmak çok güzel"

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti

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Kurban Bayramı Kapıkule sınır kapısı gurbetçiler mutluluk sevinç

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